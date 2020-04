হাকিমপুরে সরকারি আদেশ অমান্য করায় ৫৬ হাজার টাকা জরিমানা

হিলি প্রতিনিধি

দিনাজপুরের হাকিমপুরে সরকারি আদেশ অমান্য করায় ১৩ জনের কাছ থেকে ৫৬ হাজার ২শ’ টাকা জরিমানা আদায় ও মাদক সেবনের অভিযোগ এক যুবককে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। বুধবার বিকেল ৩ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন হাকিমপুর উপজেলার নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ইউএনও আব্দুর রাফেউল আলম। এরপর চারমাথা মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত চালিয়ে তাদের এ অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করেন। এতে সহযোগীতা করেন হাকিমপুর থানা পুলিশ ও অনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যরা। এ সময় ওসি আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হাকিমপুর উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ইউএনও আব্দুর রাফেউল ইসলাম জানান, যারা সরকারি আদেশ অমান্য করে, বিনা প্রয়োজনে ও পাশ^বর্তী জেলাগুলো থেকে হিলিতে মাদক সেবনের উদ্যেশ্যে এসেছে তাদের আটক করে এ দন্ড প্রদান করা হয় । এবং মাদক সেবনের পর শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে দক্ষিণবাসুদেবপুর গ্রামের মিরাজ উদ্দিনের ছেলে আঙ্গুর হোসেনকে দুই মাস কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এবং তিনি আরো বলেন, করোনা ভাইরাস থেকে এ উপজেলারবাসীকে রক্ষা করতে আমাদের এ অভিযান অব্যহত থাকবে।