অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন ছাত্রলীগ নেতা আজগার আলী

মোঃ মামনুর রশিদ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি: দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার ৩ নং গোলাপগঞ্জ ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা মোঃ আজগার আলীর উদ্যোগে তৃতীয় ধাপে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করা ৪০ টি হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার(০৯ এপ্রিল) সকালে নবাবগঞ্জ উপজেলার হরিপুর গ্রামে পরিবার প্রতি পাঁচ কেজি করে চাল, দুই কেজি আলু,২৫০ গ্রাম মসুরের ডাল, ২৫০ গ্রাম কাঁচা মরিচ,১ কেজি টমেটো বিতরণ করা হয়। এ সময় সাংবাদিক মোঃ মামুনুর রশিদ, মোঃ আজিনুর রহমান রাজু , স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ সোনা উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আঃ রহিম, যুবলীগের সভাপতি মোঃ লিটন মিয়া ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উ পস্থিত ছিলেন। ছাত্রলীগ নেতা আজগার আলী বলেন, আমি আমার সাধ্যমতো মানুষকে সাহায্য করছি। ইনশাআল্লাহ করোনা মোকাবেলার শেষ পর্যন্ত সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়েই যাবো। আমাদের দেশে অনেক প্রভাবশালী বিত্তশালী ব্যক্তিত্ব আছেন তারাও যদি একটু একটু করে এই খেটে খাওয়া মানুষদের পাশে দাঁড়ান তাহলে একটু হলেও এই অসহায় মানুষগুলো উপকৃত হবেন।

