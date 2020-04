বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

অবশেষে গাইবান্ধা জেলাকে লকডাউন (অবরুদ্ধ) ঘোষনা করেছে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক।আজ ১০ এপ্রিল শুক্রবার গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক আব্দুল মতিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে প্রাণঘাতী (কভিড-১৯) করোনা ভাইরাস মোকাবেলা ও সংক্রমণ প্রতিরোধে গাইবান্ধা জেলা করোনা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত ও গাইবান্ধা জেলা সিভিল সার্জনের পরামর্শ মোতাবেক গাইবান্ধা জেলাকে অবরুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়।আজ ১০ এপ্রিল বিকাল ৫ টার পর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সড়ক ও নৌপথে এ জেলার জনসাধারণ অন্য কোনো জেলায় গমন এবং অন্য কোনো জেলার কেউ এ জেলায় প্রবেশ করতে পারবেনা এবং এ জেলার ভিতরেও এক উপজেলার কোনো জনসাধারণ অন্য উপজেলায় যাতায়াত করতে পারবেনা