আত্রাইয়ে করোনা প্রতিরোধে জনসমাগম ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে পুলিশ প্রশাসন

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী মারাতœক আকার ধারন করেছে করোনা ভাইরাস তাই এই সংক্রমন প্রতিরোধে ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নওগাঁর আত্রাইয়ে কঠোর অবস্থানে পুলিশ প্রশাসন।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় আত্রাই উপজেলাবাসীকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিন। তিনি বলেন, করোনা নিয়ে কোনো ধরনের ভীতি ছড়াবেন না, সচেতন হোন। ঘরে থাকুন নিজের পরিবার ও দেশকে-দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখুন।

জানাগেছে, আত্রাই থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিনের নির্দেশে প্রতিদিন রাত-দিন নিরলস ভাবে কাজ করেছেন আত্রাই পুলিশ প্রশাসন। তারা সকাল-সন্ধ্যা উপজেলার বিভিন্ন হাট-বাজার সহ গুরুত্বপূর্ণ মোড় গুলোতে অভিযান চালাচ্ছে থানা পুলিশের টহল দল এমন কি নিজেও।

এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া ইজি বাইক, মোটরসাইকেল সহ যানবাহন চলাচল রোধে এবং বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়া রোধ করতে কঠোর অবস্থানে পুলিশ। এছাড়াও ব্যক্তিগত গাড়ি চালক ও সড়কে চলাচলকারীদরে উপযুক্ত কারণ ছাড়া শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এবং বিনা কারনে চালক ব্যথিত কোন যাত্রী নিয়ে মোটর সাইকেলেও চালাচল করা যাবেনা।

এ ব্যাপারে আত্রাই থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিন বলেন, এ অভিযান অব্যহত থাকবে এবং বিনা কারনে কেউ বাইরে ঘুরাঘুরি করলে আইনগত ভাবে কঠোর ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এবং সবাইকে বাড়িতে থেকে বাড়িতে পুলিশকে সহযোগিতা করতে বলেছেন।

তিনি আরো বলেন পুলিশ আসতে দেখলে ঘরে ঢুকে যাওয়া আর চলেগেলে বাহিরে চলে আসা মনে রাখবেন এই ধোকা আপনি পুলিশকে নয় নিজের পরিবার দেশ আর নিজেকেই দিচ্ছেন। করোনা সংক্রমণ রোধে জনসমাগম ও সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিতের দায়িত্ব শুধু প্রশাসনের নয় আপনার আমার সকলের। আমরা নিজেরা যদি নিজ নিজ জায়গা থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সতর্ক না হই তাহলে আমাদের সর্বনাশ আমরাই ডেকে আনবো। কারণ এই করোনা ভাইরাস যদি কাউকে স্পর্শ করে তাহলে শুধু ওই ব্যক্তিই মারা যাবে না পুরো ওই গ্রাম এমনকি ওই অঞ্চলটি মৃত্যুপুরিতে পরিণত হবে। তাই আসুন আমরা ঘরের বাহিরে বের না হয়ে একটু কষ্ট হলেও তা মেনে নিয়ে নিজ নিজ জায়গা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যুদ্ধ ঘোষনা করি। #