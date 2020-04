করোনা’য় কর্মহীন দুঃস্থদের মাঝে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের প্রদত্ত ত্রান সামগ্রী গাবতলী নেপালতলী

ইউনিয়নে বিতরন

আল আমিন মন্ডল, বগুড়া প্রতিনিধিঃ বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রদত্ত এবং মোরশেদ মিল্টনের তত্ত্বাবধানে গতকাল বৃহস্পতিবার গাবতলী থানা বিএনপি ও নেপালতলী ইউনিয়ন বিএনপি-অঙ্গদলের যৌথ উদ্যোগে সরাতলী ঈশ্বরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে করোনা’য় কর্মহীন দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাবতলী থানা বিএনপি আহবায়ক কমিটির যুগ্ম আহবায়ক প্রভাষক আশরাফ হোসেন, গাবতলী থানা বিএনপি আহবায়ক কমিটির সদস্য ও সোনারায় ইউনিয়ন বিএনপি আহবায়ক মতিয়ার রহমান মতি, গাবতলী থানা বিএনপি আহবায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জুলফিকার হায়দার গামা, বিএনপি নেতা আশরাফুল ইসলাম, সাজেদুর রহমান সুজন, রেজাউল করিম সুজন, প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলার তাজুল ইসলাম, শ্যামল মাহমুদ, আসাদুল হাবিব দুলু, এমআর ইসলাম রাখু, আপেল মাহবুব, মেহেদী হাসান, সোহেল আহম্মেদ, যুবদল নেতা নাহিদ কবির মনা, বুলেট, দিলবর, সোহাগ, শামীম, রেজাউল, ছাত্রদল নেতা এএম আর হাসান পলাশ, রাকিব হাসান, হিটলু, বাবু, জাকির, তোহা ও শফি প্রমূখ। ত্রান বিতরন কালে প্রভাষক আশরাফ হোসেন বলেন, আপনারা সবাই অসুস্থ্য দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান’সহ জিয়া পরিবারের জন্য দোয়া করবেন।

ক্যাপশন ১। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রদত্ত এবং মোরশেদ মিল্টনের তত্ত্বাবধানে গতকাল বৃহস্পতিবার গাবতলী থানা বিএনপি ও নেপালতলী ইউনিয়ন বিএনপি-অঙ্গদল উদ্যোগে সরাতলী ঈশ্বরপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠে করোনা’য় কর্মহীন ও অসহায় মানুষের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরন করা হয়। ছবি-আল আমিন মন্ডল

৬। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রদত্ত এবং মোরশেদ মিল্টনের তত্ত্বাবধানে গতকাল বৃহস্পতিবার গাবতলী থানা বিএনপি ও নেপালতলী ইউনিয়ন বিএনপি-অঙ্গদল উদ্যোগে সরাতলী ঈশ্বরপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠে করোনা’য় কর্মহীন ও অসহায় মানুষের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরন পূর্বে বক্তব্য রাখেন গাবতলী থানা বিএনপি আহবায়ক কমিটির যুগ্ম আহবায়ক প্রভাষক আশরাফ হোসেন। ছবি-আল আমিন মন্ডল