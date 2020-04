কর্মহীন অসহায় ১৫০০ পরিবারকে খাদ্যসহায়তা দিলেন এ্যাড: মিলনএমপি

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট: বাগেরহাট-৪ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট আমিরুল আলম মিলন শরণখোলার চারটি ইউনিয়নের দেড় হাজার করোনায় কর্মহীন অসহায় পরিবারকে খাদ্যসহায়তা দিয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে দশ পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট তুলে দিয়ে বিতরণের উদ্বোধন করেন তিনি।

এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরদার মোস্তফা শাহিন, ওসি এসকে আব্দুল্লাহ আল সাইদ, আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মুক্তা, আওয়ামীলীগ নেতা এমএ রশিদ আকন, এম সাইফুল ইসলাম খোকন, আব্দুল হক হায়দার, গোলাম মোস্তফা মধু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান পারভেজ, রায়েন্দা ইউপির চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান মিলন, খোন্তাকাটা ইউপির চেয়ারম্যান জাকির হোসেন খান মহিউদ্দিন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

দলীয় সূত্র জানায়, করোনা প্রতিরোধে সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত ও জনসমাগম এড়াতে তালিকাভুক্ত বাকি উপকারভোগীদের ইউনিয়ন পরিষদ ও দলের নেতাদের মাধ্যমে তাদের বাড়ি বাড়ি এ সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি প্যাকেটে ১০ কেজি চাল, এক কেজি ডাল, এক লিটার তেল, এক কেজি লবণ, দুই কেজি আলু ও একটি সাবান রয়েছে। ## ## ######## ছবি সংযুক্ত আছে। ##