জেনে নিন, নতুন ১১২ করোনা রোগীর কার কত বয়স?

নিউজ ডেস্ক : গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করোনা ভাইরাসে শনা’ক্ত হওয়া ১১২ জনের মধ্যে ১০ বছরের কমবয়সী ৩ শিশু রয়েছে বলে জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার এক অনলাইন ব্রিফিং-এ এমন তথ্য দেন আইইডিসিআর পরিচালক মীরজাদি সেব্রিনা ফ্লোরা।

তিনি জানান, নতুন করোনা শনা’ক্ত হওয়া ১১২ জনের মধ্যে ১০ বছরের নিচে রয়েছে ৩ জন, ১১-২০ বছর বয়সী রয়েছেন ৯ জন, ২১-৩০ বছর বয়সী রয়েছেন ২৫ জন, ৩১-৪০ বছর বয়সী ২৪ জন। এছাড়াও নতুন শনা’ক্ত হওয়াদের মধ্যে ৪১-৫০ বছর বয়স রয়েছেন ১৭ জন, ৫১-৬০ বছর বয়সী রয়েছেন ২৩ জন এবং ষাটোর্ধ্ব রয়েছেন ১১ জন/

গতকাল করোনা ভাইরাসে দেশে নতুন করে শনা’ক্ত হয়েছিল ৫৪ জন। এদের মধ্যে ১১ থেকে ২০ বছর বয়সী পাঁচজন, ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী ১৫ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সী ১০ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছর বয়সী সাতজন, ৫১ থেকে ৬০ বছর বয়সী সাতজন এবং ষাটোর্ধ ১০ জন। শনা’ক্ত ৫৪ জনের মধ্যে ঢাকা শহরে ৩৯ জন, ঢাকার অদূরে একজন এবং বাকিরা ঢাকার বাইরের।