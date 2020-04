প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মেনে করোনা ভাইরাসের আক্রমন থেকে সবাইকে ঘরে নিরাপদে থাকার আহবান জাকুয়া কোরোশী’র

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

বর্হিবিশ্বে করোনা ভাইরাস নামক সংক্রমনব্যাধির প্রার্দুভাব যখন মহামারী আকারে ধারন করে এর প্রভাব বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক সেই সময়টাতে সুনামগঞ্জের সাধারন খেটে খাওয়া দিনমুজুর,শ্রমিক,স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীসহ সর্বস্তরের মানুষকে ঘরের ভেতরে থাকার আহবান জানিয়েছেন

সুনামগন্জ জেলা ছাত্রলীগ

নেতা ও পাঠক প্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল সুরমা ভিউ২৪.কম এর উপ-সম্পাদক জগন্নাথপুরের কৃতি সন্তান জাকুয়ান কোরোশী।

তিনি শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় বলেন এই করোনা ভাইরাস একটি সংক্রমনব্যাধি। যা মানুষ মানুষের কাছাকাছি আসলেই এই সংক্রমনটা ছড়িয়ে পড়ার আশংঙ্কা থাকে। তাই নিজেকে ঘরের মধ্যে রাখলে তিনি যেমন নিরাপদ থাকবেন তার পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিরাপদ থাকবে সেই আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সেই আহবানে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষ সাড়া দিয়ে আজ ঘরের মধ্যে নিরাপদে বসবাস করছেন। যতদিন এই করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রনে না আসবে ততোদিন সরকার এই অসহায় ও খেটে খাওয়া মানুষদের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে কাজ অব্যাহত রেখেছেন। তিনি আরো বলেন,শেখ হাসিনার নির্দেশনায় একজন নাগরিক হিসেবে নিজেকে যেমন নিরাপদে রাখতে চাই তেমনি সবাই ঘরে থাকার এই নির্দেশনা মেনে চললে দেশ ও দেশের মানুষ এই করোনা নামক ভাইরাসের সংক্রমনব্যাধি থেকে রক্ষা পাবেন এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ বিশ্বে শীঘ্রই একটি উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই তরুণ ছাত্রনেতা শেখ হাসিনার আদর্শের একজন উদীয়মান ছাত্রলীগ নেতা জাকুয়ান কোরেশী।

তিনি সুনামগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষকে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে ঘরে থাকার আহবান জানান। পাশাপাশি সুনামগঞ্জের পর্যটন এলাকা হিসেবে খ্যাত জেলার তাহিরপুর উপজেলার শিমুলবাগান ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সূর্যমুখী ফুলের বাগানে ভ্রমণ আপাতত না করার ও পরামর্শ দেন তিনি। ##