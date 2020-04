তানোর প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরের মুন্ডুমালা পৌরসভার আগামী নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী উপজেলা আওয়ামী মহিলা লীগের সভানেত্রী ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সোনিয়া সরদার সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী। বিগত উপজেলা নির্বাচনে মুন্ডুমালা পৌর এলকায় তিনি বিপুল ভোট পেয়েছেন তা ধরে রাখতে পারলেই তিনি নিশ্চিত মেয়র।এদিকে সোনীয়ার প্রার্থী হবার খবরে অনেকের রাঁতের ঘুম হারাম হয়েছে তাকে সবাই শক্ত প্রার্থী বিবেচনা করছে।