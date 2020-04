রাব্বুল আলামীনের নিকট রহমত ভিক্ষা চাইছি: মির্জা ফখরুল

নিউজ ডেস্ক : পবিত্র লাইলাতুল বরাত উপলক্ষে এক বাণীতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাই এবং তাদের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও উন্নতি কামনা করি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য পবিত্র লাইলাতুল বরাতের রজনী পবিত্র ও কল্যানময়। এ রাতে কৃতকর্মের নিরীখে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন আল্লাহ রাব্বুল আল আমীন। তাই এই পবিত্র রাতে ধর্মপ্রাণ বান্দারা সারারাত আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে।

বানীতে তিনি বলেন, নিজেদের সকল অমঙ্গল থেকে রেহাই পাবার জন্য কলুষমুক্ত সরল ও সোজা পথে চলতে বান্দারা আল্লাহ’র সাহায্যের জন্য মোনাজাত করবেন। এই মহিমাময় রাতে সবার জীবন যাতে সুখকর হয় তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করি।

মির্জা ফখরুল বলেন, এ রহমতের রাতে আমরা সবাই মানব জাতির কল্যানে যেন কাজ করে যেতে পারি মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট সেজন্য রহমত ভিক্ষা চাইছি। আমি পবিত্র লাইলাতুল বরাতের এই রজনীতে দেশ, জাতি তথা মুসলিম বিশ্বের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় দেশবাসীকে আহবান জানাই।