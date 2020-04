আত্রাইয়ে অসহায় ও কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে ব্যক্তি উদ্যোগে অসহায় ও কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। সারাবিশ্ব আজ করোনা আতঙ্কে আতঙ্কিত। দিন দিন বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা, আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে ঘরে থাকার জন্য। তাই নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষগুলো আজ কর্মহীন। সরকারি অনুদানের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালীরা ও বিভিন্ন সংগঠন আজ এগিয়ে এসেছে মানবতার সেবায়।

তারই ধারাবাহিকতায় শনিবার সকালে আলহাজ্ব আতিকুজ্জামান আফতাব খামারুর উদ্যোগে ৩শত টি অসহায় ও কর্মহীন পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

বিশিষ্ট সমাজ সেবক আলহাজ্ব আতিকুজ্জামান আফতাব খামারু বলেন, আজ ৩শত পরিবারের মাঝে ত্রান বিতারন শুভ উদ্বোধন করা হলো। এ ধারা অব্যাহত থাকবে। ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে প্রতি পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ১কেজি পিয়াজ, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তেল, ১কেজি লবন,১ টি সাবান দেওয়া হয়।

ত্রাণ বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিন। উপজেলা আওয়ামী লীগ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোঃ আব্দুল বারিক, উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি আবু উজ্জল, আত্রাই গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পরিচালক আবু হেনা, ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুস ছালাম, ইউপি সদস্য সামছুর রহমান প্রমখ।#