একঘেয়েমির এই সময়ে বিরক্তি ঝাড়তে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে বেছে নিবেন না

বৈশ্বিক মহামারীর প্রাদুর্ভাবে কি এক কঠিন সময় চরম দুরাবস্থার মাঝে পার করতে হচ্ছে আমাদের। গোটা বিশ্ব আজ স্তম্ভিত, স্থবির। এই লক ডাউনের কারণে দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষই কোন না কোন ভাবে বন্দী। কেউ গৃহবন্দী, কেউ কর্মস্থলে । জীবনের স্বাভাবিকতা হারিয়ে অনিশ্চয়তায় অবসাদে ভুগছে বেশিরভাগ মানুষ। এই অনিশ্চয়তা বেঁচে থাকার, জীবন পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দার।

এরই মধ্যে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পারিবারিক সহিংসতা। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সী যুগলদের মাঝে খানিকটা বোঝাপড়ার অভাব, কিন্তু প্রেম বেশি বলে সন্দেহ বেশি। এই সন্দেহের বেশিরভাগ আবর্তিত হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক আর মেসেঞ্জারকে কেন্দ্র করে, যখন একজনের অলক্ষ্যে অপরজন সেখানে হস্তক্ষেপ করছে, ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে।

বিয়ের আগে প্রেমের সময় প্রেমিকার হাসি, কথা বলা, তাকানো, রূপ এবং বুদ্ধিমত্তায় পাগল হওয়া প্রেমিকের কাছে বিয়ের পরে বউয়ের এই গুণগুলোই বিয়ে পরবর্তী পরপুরুষের সাথে কথা বলায় গায়ে জ্বালা ধরায়, কুরূপ আর কুৎসিত মনে হয়। একই ভাবে স্বামীর গুণগুলো স্ত্রীর কাছে অন্য মহিলার ক্ষেত্রে অসহ্য আর হ্যাংলামো বলে প্রতিপন্ন হয়। তবে সব কিছুই সার্বজনীন নয়।

প্রেম করে কোন কোন জুটি ঝগড়াঝাটি করে চরম অশান্তিতে ভুগে, কেউ কেউ প্রেমিকার মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে, সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করে, আবার কেউ কেউ বিষণ্ণতায় আত্মহননের পথ বেছে নেয়। সব ক্ষেত্রেই দায়ী প্রেম বা মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা। আবার মিলেমিশে কাজ করে দুজনেই জীবনে সফলকাম হয়, এমন জুটির সংখ্যাও অনেক।

ভিন্ন কাজ করার জন্য স্বামী-স্ত্রী দুইজন মূলত দুই জগতের বাসিন্দা। স্বামী-স্ত্রী একান্ত সম্পর্ক সংসারের বাইরেও তাঁদের নিজেদের আলাদা আলাদা নির্মল ভালো লাগার ভুবন আছে। সেই জগতটা একান্তই তার নিজস্ব। কারো হয়তো আড্ডা দিতে ভালো লাগে, কারো হয়তো টেলিভিশনে নাটক বা সিরিয়াল দেখতে ভালো লাগে, কিংবা ফোনে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে। এমনই শত শত নির্দোষ ভালোলাগা, মন্দলাগা অপরের চোখে ভালো নাও লাগতে পারে।

সারাদিন কাজের ব্যস্ততায় বছরের পর বছর এতোটা দীর্ঘ সময় ধরে একসাথে থাকা সম্ভব হয়নি বেশির ভাগ পরিবারের। এই একসাথে থাকাটা প্রতিটি পরিবারের জন্য যতটুকু আনন্দের ঠিক ততোটুকুই চ্যালেঞ্জিং।

বিশেষ করে এই চরম অনিশ্চয়তার মাঝে অতি রোমান্টিক আর অতি বাস্তববাদী যুগলের দ্বন্দ্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। দ্বন্দ্ব বেশি প্রকট হয় যখন স্বামী-স্ত্রী অতিরিক্ত কর্তৃত্ববাদী কিংবা খবরদারী হয়ে ওঠে। কারণ স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকারকে হরণ করতে গেলে দ্বন্দ্বের বুৎপত্তি। যত বেশি দখলদারিত্ব ততো বেশি অসহিষ্ণুতা।

দীর্ঘদিন এক সাথে থাকার পরেও হয়তো একে অপরের অনেক ভালো বা মন্দ গুণ সম্বন্ধে জানতেই পারেননি। দীর্ঘদিনে বাসায় অলস সময় পার করার সময় যেগুলো চোখে পড়ছে। ভালো গুণগুলো যেমন একে অপরকে কাছে নিয়ে আসবে, খারাপ স্বভাব বা গুণ গুলো তেমনই দূরে ঠেলে দিবে। কিন্তু মানুষতো কখনোই শতভাগ পারফেক্ট নয়, অতএব নিজের দোষগুলো খুঁজে বের করে আপাত দৃষ্টিতে অপরের দোষগুলোকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করলে সমস্যা খানিকটা কাটানো যেতে পারে বলে বিশ্বাস করি। কারণ প্রতিটি কাজ বা চিন্তার পেছনে তাঁর নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট যুক্তি আর ভাবনা আছে। ভিন্ন পারিবারিক আবহে বেড়ে উঠা প্রাপ্তবয়স্ক দুজন মানুষের মাঝে মতের অমিল বা দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎকে শ্রদ্ধা এবং সম্মানের চোখে দেখে কোন এক বিন্দুতে সমঝোতা করার নামই দাম্পত্য। দাম্পত্য মূলত চুক্তি আর সমঝোতার সমন্বয়।

স্বামী-স্ত্রী, একে অপরকে অতিরিক্ত দখল করার প্রবণতা নয়, কে ছোট কে বড়, কে অতিরিক্ত আয় করে কে করে না, কে বাবার বাড়িতে টাকা দেয় অথবা দেয় না এসব নয় পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে জীবনের জটিলতা কে সহজ করাই আসল। জীবনে সব চাওয়া কখনো পুরণ হওয়ার নয়। ছোট ছোট অনেক চাওয়াই বেশিরভাগ মানুষের অপূর্ণই রয়ে যায়। এই না পাওয়াগুলোকে মেনে নিতে শিখতে হয়। জীবন মূলত একটি পাঠশালা যেখান থেকে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করি, কখনো বেদনাহত হই, কখনো বা পাওয়ার আনন্দে ভাসি।অতিরিক্ত ছোট্ট এই জীবনে একে অপরকে ছেড়ে যেতে না পারলে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সুখে থাকার চেষ্টা করুন।

এই বৈশ্বিক মহামারীতে বাসায় থাকতে থাকতে একঘেয়েমিতে ত্যাক্ত বিরক্ত মানুষ স্বামী বা স্ত্রীকে কখনো একে অন্যকে বেছে নিবেন না নিজের পুঞ্জীভূত রাগ, ক্ষোভ, বিরক্তি, অনিশ্চয়তা, অপারগতা ঝাড়ার জন্য। নিজেকে সামলে রাখার ব্যর্থতার দায় কখনোই আপনার স্বামীর বা স্ত্রীর নয়। অতএব নিজে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করুন।

আরেকটা কথা দাম্পত্য জীবন মূলত একটি সাধনা যেখানে দুজনকেই সমান পরিশ্রম করতে হয়,বুঝতে হয়, একার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

লেখক: সম্পাদক, পূর্বপশ্চিম