করোনায় কারাগারে কয়েদি ও প্রহরীদের সংঘর্ষ

রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে একটি কারাগারে কয়েদি ও প্রহরীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েদিরা ওই কারাগারটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তবে দাঙ্গায় কত জন নিহত বা আহত হয়েছেন তা এখনো জানা যায়নি।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, সাইবেরিয়ার আঙ্গারস্কের পেনাল কলোনিতে প্রহরীদের বিরুদ্ধে বাজে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েন কয়েদিরা। পরে ওই কারাগারটিতে আগুনও দেয়া হয়।

রাশিয়ার কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, একটি প্রহরীর ওপর হামলা চালানোর পর দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। এদিকে দাঙ্গার ঘটনায় তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে রাশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা দাবি করছে, কারাগারে কয়েদিদের ওপর নির্যাতন চালানোর কারণে এই দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওই কারাগারে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে এএফপি’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা তাসের প্রতিবেদনে বলা হয়, কারাগারটির সাথে একটি কাঠের ফ্যাক্টরিতেও আগুন দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আঙ্গারস্কের পেনাল কলোনি কারাগারটি রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানে প্রায় ১২শ কয়েদি রয়েছে।