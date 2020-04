কিশোরগঞ্জে নতুন করে ৬ জন করোনা শনাক্ত

কিশোরগঞ্জে ৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নতুন শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) ৩১ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য মহাখালীর ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ

(আইপিএইচ) এ পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ৬ জন। কিশোরগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. মো. মুজিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কিশোরগঞ্জ জেলায় এর আগে করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গলবাড়ি মুসলিমপাড়ার একজন মৃত ব্যক্তি করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ আক্রান্ত ছিলেন।

শুক্রবার (১০ এপ্রিল) নতুন করে আরো ৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ২ জন, ইটনা উপজেলার ২ জন, ভৈরব উপজেলার ১ জন ও বাজিতপুর উপজেলার ১ জন।

সিভিল সার্জন ডা. মো. মুজিবুর রহমান আরো জানান, বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলা থেকে মোট ৮০ জনের কোভিড-১৯ নমুনা পাঠানো হয়। এছাড়া শুক্রবার (১০ এপ্রিল) নতুন করে ৩৪ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য মহাখালীর ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ (আইপিএইচ) এ পাঠানো হয়েছে। ডা. মো. মুজিবুর রহমান জানান, করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিরা তাদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।