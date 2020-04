গাইবান্ধায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যার অভিযোগ.! ঘাতক স্বামী আটক।

বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার ৬নং বেতকাপা ইউনিয়নের ডাকেরপাড়া গ্রামে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যার অভিযোগ। স্বামী আটক।

অভিযোগ ও সরেজমিনে প্রকাশ,

প্রায় ৫ বছর আগে বেতকাপা ইউনিয়নের ডাকেরপাড়া গ্রামের বাবলু মিয়ার ছেলে রাজমিস্ত্রির হেলপার আসাদুল একই ইউপির সাকোয়া গ্রামের রাজমিস্ত্রি ছাইদার রহমানের মেয়ে সাজেদা বেগম কে বিয়ে করে।

দীর্ঘ ৫ বছর ঘরসংসার করাকালে সাজেদা আসাদুল দম্পতির কোনো সন্তান হচ্ছিল না। আর এ নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকতো। যা নিয়ে কয়েক দফা সালিসবৈঠকও হয়।

এদিকে সাজেদার মা অভিযোগ করেন, গত শুক্রবার রাতে জামাই আসাদুল তার বাড়ি এসে নানা রকম কথা বলে যায় এবং তার খুন করে আবার দ্বিতীয় বিয়ে করবে বলেও বিভিন্ন কথাবার্তা বলে চলে আসে। আর তার পরদিনই শুনতে হলো তার মেয়ের মৃত্যুর খবর।

শনিবার ১১ এপ্রিল সকালে ডাকেরপাড়া স্বামী আসাদুলের ঘরে বাড়ির লোকজন সাজেদার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে।

এব্যাপারে স্ত্রী হত্যা সন্দেহে ঘাতক স্বামী আসাদুলককে আটক করা হয়েছে।

পরে পলাশবাড়ী থানা ওসি তদন্ত মতিউর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও লাশের সুরত হাল রিপোর্ট শেষে লাশ ময়না তদন্তের জন্য গাইবান্ধা মর্গে প্রেরণ করেন।

তবে লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন এবং মুখে রক্ত দেখা যায় বলে স্থানীয়রা জানান। পুলিশ আরো জানায় ময়না তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে বলা যাবে না এটি হত্যা কিনা।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলা না হলেও মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।