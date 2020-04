দেখুন ঢাকার কোন এলাকায় কতজন করোনা রোগী

দিন দিন দেশে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। তবে শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গত ২৪ ঘণ্টার হিসাবে দেশে নতুন করে করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যু দুটোই কমেছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৮ জন, আর মারা গেছেন ৩ জন। এর আগে শনিবার করোনাভাইরাসে ৯৪ জন আক্রান্ত হন। আর মৃত্যু হয় ৬ জনের। এ পর্যন্ত সর্বমোট মারা গেছেন ৩০ জন এবং সংক্রমিত হয়েছেন ৪৮২ জন। করোনা আক্রান্তে শীর্ষস্থানে রয়েছে রাজধানী ঢাকা শহর। শুক্রবার পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত ৪৪২ জনের মধ্যে ঢাকা শহরে ২৩৭ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। ঢাকার উপশহরে ১৬ জন রোগী পাওয়া গেছে। কেরানীগঞ্জে রয়েছে আরো একজন। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় ১৭০ জন রোগী পাওয়া গেছে। শনিবার (১১ এপ্রিল) সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

রাজধানীর আদাবরে একজন,আগারগাঁওতে দুজন, আশকোনায় একজন, আজিমপুরে দুজন, বাবুবাজারে দুজন, বাড্ডায় তিনজন, বেইলি রোডে তিনজন, বনানীতে সাতজন, বংশালে তিনজন, বাসাবোতে ১৩ জন, বসুন্ধরায় তিনজন, বেগুনবাড়িতে একজন. বারিধারায় একজন, বসিলাতে একজন, বুয়েট এলাকায় একজন, ধানমণ্ডির সেন্ট্রাল রোডে একজন, চকবাজারে তিনজন, ঢাকেশ্বরীতে একজন, ধানমণ্ডিতে ১৪ জন, ধোলাইখালে একজন,দয়াগঞ্জে একজন, ইস্কাটনে একজন, গেন্ডারিয়াতে একজন, গ্রিন রোডে পাঁচজন, গুলিস্তানে দুজন, গুলশানে চারজন, হাতিরঝিলে একজন, হাতিরপুলে দুজন, হাজারিবাগে তিনজন. ইসলামপুরে দুজন, যাত্রাবাড়ীতে ১১ জন. ঝিগাতলায় তিনজন, কাজীপাড়ায় একজন, কোতোয়ালিতে দুজন, লালবাগে ১১ জন, লক্ষ্মীবাজারে দুজন, মালিবাগে দুজন, মানিকদিতে একজন, মীরহাজারীবাগে দুজন, মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনে একজন, মিরপুর ১০ নম্বরে চারজন, মিরপুর ১১ নম্বরে আটজন, মিরপুর ১২ নম্বরে দুজন, মিরপুর ১৩ নম্বরে দুজন, মিরপুর ১ নম্বরে পাঁচজন, মিটফোর্ডে একজন, মগবাজারে দুজন,মহাখালীতে তিনজন,মোহাম্মদপুরে ১০ জন, মুগদায় একজন, নারিন্দায় একজন, নিকুঞ্জতে একজন, পীরেরবাগে একজন, পুরানা পল্টনে দুজন,রাজারবাগে একজন, রামপুরাতে একজন, শাহ আলীবাগে দুজন, শাহবাগে দুজন,শান্তিনগরে দুজন, সোয়ারীঘাটে তিনজন, শনিরআখড়ায় একজন, তেজগাঁওতে দুজন, টোলারবাগে ১৯ জন, উর্দু রোডে একজন, উত্তরাতে ১৫ জন, ওয়ারীতে ১৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

শনিবার এক ব্রিফিংয়ে আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদি সেব্রিনা ফ্লোরা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও তিনজন। মোট সুস্থ হলেন ৩৬ জন।

ব্রিফিংয়ে উল্লেখ করা হয়, ঢাকার মিরপুর, বাসাবো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। ঢাকার বাইরে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জেলা হলো নারায়ণগঞ্জ।

ব্রিফিংয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, কিছু কিছু এলাকায় লোকজনের উপস্থিতি বেশি। এছাড়া সকাল বেলা বাজারঘাটে অনেক মানুষ উপস্থিত হচ্ছেন। এতে সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে।

করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী যে সব নির্দেশনা দিয়েছেন তা মেনে চলতে হবে। ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি বাড়ানো হয়েছে। এ সব নিয়ম মেনে চলতে হবে।