নারায়ণগঞ্জ, মিরপুর ও বাসাবোতে বেশি ছড়িয়েছে করোনা

বেড়েই চলেছে দেশে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। ভাইরাসটি সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে ঢাকার মিরপুর, বাসাবো ও নারায়ণগঞ্জ জেলায়।

শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুর আড়াইটায় মহাখালীর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগের মিলনায়তনে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে নিজ বাসভবন থেকে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা থেকে বেশ কিছু লোক দেশের অন্যান্য জেলায় চলে গিয়েছে। এ বিষয়টিকে আমাদেরকে আরও কঠিনভাবে দেখতে হবে। এটা বন্ধ করতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, লোকজন এখনও ঘোরাফেরা করছে‌। অলিগলিতে বেশি ঘোরাফেরা করছে। সকালে বাজারে লোকজনের উপস্থিতি আরও বাড়ছে। এতে সংক্রমণে হার আরো বাড়বে। আপনাদেরকে বুঝতে হবে, এটা লকডাউন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, সে নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে হবে। আমরা মনে করি লকডাউন যদি পুরোপুরি মানা হয়, তাহলে সংক্রমণ কমবে।

তিনি বলেন, ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কয়টা দিন আমরা একটু কষ্ট করতে পারলেই এর সমাধান হবে। ইতিমধ্যে বেশকিছু ডাক্তার, নার্স, সেনা সদস্য, পুলিশ সদস্য, গণমাধ্যমকর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের সুস্থতা আমি কামনা করি। আরো বলি, ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন। ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকবেন, আক্রান্ত হবেন না। করোনা পরীক্ষা করুন, নিজে বাঁচুন, প্রিয়জনকে বাঁচান।

এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে দেশে মৃতের সংখ্যা ৩০। আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৮ জন। এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮২ জন।