নারায়ণগঞ্জে লকডাউনের মধ্যেও নৌযানে যাত্রী ঠাসাঠাসি

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারাদেশে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে দূরপাল্লার যান চলাচল একেবারে বন্ধ করা হয়েছে যাতে করে ভাইরাসের সংক্রমণটি ছড়াতে না পারে। এই অবস্থায় পুরো নারায়ণগঞ্জ লকডাউন করে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু সেই লকডাউন অমান্য করে স্থল পথে দূর দূরান্তে পাড়ি জমাতে না পারলেও নৌপথ বেছে নিয়েছে অনেকে। গা ঘেঁষে ঠাসাঠাসি করে বিভিন্ন নৌযানে করে লকডাউনকৃত জেলা নারায়ণগঞ্জ ছাড়ছে। এতে করে ভাইরাসটি সংক্রমণের শঙ্কা কয়েকগুণ বেড়ে যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে দিনে এরুপ চিত্র দেখা যায় নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীতে। সেখানে একটি ট্রলারে করে প্রায় শতাধিক যাত্রীকে ঠাসাঠাসি করে বহন করতে দেখা গেছে।

শীতলক্ষ্যা নদীতে এই দৃশ্য দেখে অনেকে বলছেন, সড়ক পথে সকল যান চলাচল বন্ধ থাকায় নৌপথে কৌশলে চলাচল করছে। নৌপথকে সবাই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম বাড়িয়েছে।

কিন্তু নৌপথে এই ঠাসাঠাসি অবস্থা করোনা ভাইরাসকে সংক্রামণকে আরো বাড়িয়ে দিতে সুযোগ করে দিবে। এক্ষেত্রে নৌপুলিশদের দায়িত্বহীনতার বিষয়টি সবাইকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ যেখানে পুলিশ প্রশাসন অন্য সব ডিপার্টমেন্টে বেশ তৎপর রয়েছে সেখানে নৌপথে লকডাউন অমান্যকে কোনভাবে মেনে নেয়া যায়না।