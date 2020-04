বাড়ি ভাড়া মওকুফ করুন, এটা যাকাতের কাজ করবে: শামীম ওসমান

‘বাড়িওয়ালা যারা আছেন তারা এক মাসের ভাড়া মওকুফ করেন। এটা যাকাতের কাজ করবে।

সিটি করপোরেশনের কাছে অনুরোধ করবো বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ করুন। কম খাবো, কম পরবো কিন্তু সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে।’ কথা গুলো বলছিলেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাংসদ শামীম ওসমান।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের চাষাঢ়ায় রাইফেল ক্লাবে প্রেস ব্রিফিংয়ে করোনাভাইরাসের কারণ দেশে চলমান সংকট প্রসঙ্গে শামীম ওসমান এসব কথা বলেন।

এ সময় শামীম ওসমান বলেছেন, ‘সকলের সহযোগিতার কারণে বাংলাদেশ অন্য দেশের তুলনায় এখনো অনেক ভালো অবস্থায় আছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রত্যেকটি সেক্টর ও সর্বস্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যেভাবে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন সেটা প্রশংসনীয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘নিজেকে সাহসী প্রমাণ করতে চাইলে ঘরে থাকুন। দয়া করে রাস্তায় বের হবেন না। আপনাকে সচেতন হতে হবে।’ এসময় গোপনে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করছেন জানিয়ে, সমাজের বিত্তশালীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।