মাইলের পর মাইল হেঁ’টে ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি ফ্রি খাবার পৌঁ’ছে দিচ্ছেন এই শিক্ষক

করোনা আতং’কে সারা পৃথিবী যখন না’জেহা’ল। স্কুল কলেজ অফিস আদালত সব ব’ন্ধ। মাইলের পর মাইল হেঁ’টে, বুকে পিঠে ৪০ পাউন্ড ওজনের ব্যাগ বয়ে ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুপুরের খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন এক সহকারী প্রধান শিক্ষক জেন পাওয়েল।

নর্থ ইয়র্কশারের ওয়েস্টার্ন প্রাইমারি স্কুলের দরিদ্র পরিবারের ৭৮টি শিশু প্রতিদিন বিনে পয়সায় দুপুরের খাবার পেত। স্কুল বন্ধ হওয়ায় শিশুগুলোর এখন আর সে সুযোগ নেই।

জেন পাওয়েল তাই প্রতিদিন ৪০ পাউন্ডের বোঝা কাঁ’ধে নিয়ে ৪ থেকে ৫ মাইল এলাকা হেঁ’টে ৭৮টি শিশুর বাসায়-বাসায় খাবার পৌছে দিচ্ছেন! স্কাই নিউজ তাঁদের এক প্রতিবেদনে তুলে এনেছে জেন পাওয়েলের এই ছু’টে চলা।