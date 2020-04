ম‌াদারীপু‌রে নতুন ক‌রে ২ জন ক‌রোনাভাইরাসে আক্রান্ত হ‌য়ে‌ছেন ব‌লে জা‌নি‌য়ে‌ছেন সি‌ভিল সার্জন ডা.শ‌ফিকুল ইসলাম। আক্রান্তরা সবাই মাদারীপুরের শিবচরের বাসিন্দা।

‌ডা.শ‌ফিকুল ইসলাম ব‌লেন, গত ২৪ ঘন্টায় মাদারীপু‌রে নতুন ২ জনসহ পুরানো সুস্থ হ‌য়ে যাওয়া রোগী থে‌কে ৪ জন নতুন ক‌রে আবা‌রো করোনায় আক্রান্ত হ‌য়ে‌ছেন। মাদারীপুরে মোট ৮ জনকে আই‌সো‌লেশ‌নে রাখা হ‌য়ে‌ছে।

তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বাংলাদেশে এই প্রথম। করোনাভাইরাস আক্রান্ত ৪ জন গত মাসে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আবার করোনাভাইরাস উপসর্গ দেখা দিলে তাদের মাদারীপুর সদর হাসপাতালের ভর্তি করা হয় এবং করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য নমুনা আইইডিসিআর পাঠালে তাদের রেজাল্ট পজিটিভ আসে।