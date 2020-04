রাতের আঁধারে নদী পথে আসছে মানুষ

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: করোনা আতস্কে রাতের আঁধারে নদী পথে নৌকায় করে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরছে মানুষ। এতে আতঙ্ক বাড়ছে স্থানীয়দের মাঝে। জানা যায়, গাইবান্ধার ৭টি উপজেলায় নদী পথে নৌকায় করে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে মানুষ আসছে। এই রুটকে নিরাপদ ভেবে ব্যবহার করে গাইবান্ধাসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার মানুষও বাড়ি যাচ্ছে। এতে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় আতঙ্ক বাড়ছে গাইবান্ধার জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে। নদী পথে আসা এসব মানুষকে ঠেকাতে টহল জোরদারের আশ্বাস স্থানীয় প্রশাসনের।

