রামপুরায় বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৭ ইউনিট

রাজধানীর রামপুরার উলনে বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে একটি ট্রান্সফর্মারে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকেলে এ আগুনের ঘটনা ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট।

এতে করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে নগরীর বিভিন্ন এলাকায়। এ সময় দেখা যায়, বিদ্যুতের তার পুড়ে নিচে পড়ে আছে। সেই তার দিয়েই বেশ কয়েকটি এলাকায় ছড়িয়েছে আগুন।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে রামপুরার ওয়াপদা রোডের পিজিসিবি পাওয়ার হাউসে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে ট্রান্সমিটার থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।