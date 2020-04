লকডাউনের প্রথম দিনে গাইবান্ধার রাস্তা ফাঁকা

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: লকডাউন ঘোষণার পর গাইবান্ধা শহরসহ উপজেলা শহর ফাঁকা হয়ে গেছে। ১১ শনিবার সকালে গাইবান্ধায় করোনা সংক্রমণের আতুরঘর সাদুল্লাপুর উপজেলা শহরে লোকজনকে তেমন দেখা যায়নি। শহরের রাস্তা-ঘাটে লোকজনের উপস্থিতি ছিল কম। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে গাইবান্ধা জেলাকে গত শুক্রবার লকডাউন ঘোষণা করে বিকাল ৫টা থেকে কার্যকর হয়। এরপরই বদলে যেতে থাকে গাইবান্ধা জেলার চিত্র। করোনা ভাইরাস সংক্রমণে দেশের পাঁচটি ঝুঁকিপুর্ন এলাকার মধ্যে একটি গাইবান্ধা। সাদুল্লাপুর উপজেলা শহর শনিবার সকালে দেখা যায় একেবারেই ফাঁকা। নেই কোন লোকজনের আনাগোনা ও চলছে না যানবাহন চলাচল। মানুষ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। যারা বের হচ্ছেন তাঁরা মাস্ক পরে বের হচ্ছেন। কাঁচামাল বাজারের জনৈক এক ব্যবসায়ী বলেন, ‘করোনা-আতঙ্কের মধ্যেও প্রতিদিন সকালে ক্রেতাদের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হতো। কিন্তু লকডাউনের প্রথম দিনেই সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বিক্রি করতে পারিনি। লকডাউনের ঘোষণার পর মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। ১১ এপ্রিল শনিবার সাদুল্ল্যাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নবী নেওয়াজ বলেন, লকডাউনের পর শহর ফাঁকা হয়ে গেছে। বাইরের লোকজন শহরে যাতে ঢুকতে না পারেন, সে জন্য উপজেলা শহরের প্রবেশপথে বাধা দিচ্ছে পুলিশ।

Please follow and like us: