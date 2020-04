লামায় সাংগ্রাই উপলক্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাঝে জেলা পরিষদের ত্রাণ বিতরন

সাহাব উদ্দিন রিটু,(লামা,বান্দরবান) প্রতিনিধি: বান্দরবানের লামায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাংগ্রাই উপলক্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের উদ্যোগে উপজেলার ৬৫টি কিয়াং এর ভিক্ষুেদর মাঝে শনিবার ত্রাণ বিতরন করেন জেলা পরিষদ সদস্য নারী নের্তৃ ফাতেমা পারুল। এসব ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে বড় ৫টি কিয়াং এর জন্য ৫০ কেজি চাল,২ লিটার সোয়াবিন,২ কেজি ডাল,২কেজি পেয়াজ,২কেজি লবন,৮ কেজি আলু,১কেজি গুঁড়ো দুধ,১কেজি চা পাতা এবং বাকী ৬০টি কিয়াং এর মধ্যে তার অর্ধেক করে ত্রাণ সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

জেলা পরিষদ সদস্য ফাতেমা পারুল বলেন, বৌদ্ধভিক্ষুদের জন্য আমাদের উপজেলায় বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কৈশাহ্লার একান্ত নির্দেশক্রমে পৌরসভা,সদর,রুপসীপাড়া ইউনিয়নে উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল,ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সাছিংপ্রু মার্মা,মিন্টু সেন এবং গজালিয়া,সরই,ফাইতং,আজিনগর,ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বাথোয়াই চিং মার্মা, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রদীপ কান্তি দাসসহ আমরা কিয়াংগুলোতে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছি।

