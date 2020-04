লামায় সাংগ্রায়ে ত্রাণ পেল বৗদ্ধ ভিক্ষুরা

সাহাব উদ্দিন রিটু,(লামা,বান্দরবান) প্রতিনিধি: বান্দরবানের লামায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাংগ্রাই উপলক্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে উপজেলা পরিষদেও উদ্যোগে ৬৫টি কিয়াং এর ভিক্ষুেদর মাঝে শনিবার এসব ত্রাণ বিতরন করা হয়।

বৈশ্যিক মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে জনসমাগম সীমত করতে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে সরকার। সে ধারাবাহিকতায় আসন্ন ১৪ এপ্রিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরদের ধর্মীয় উৎসব সাংগ্রায়ের সকল আয়োজন স্তগিত করা হয়েছে।জনসমাগম এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়াকড়ি নির্দেশনা রয়েছে কিয়াংগুলোতে।এ অবস্থায় লকডাউন চলাকালে মানবিক সহায়তা নিয়ে ধর্মীয় গুরুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জেলা প্রশাসন। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কৈশাহ্লার আদেশে উপজেলার ৬৫টি কিয়াং এ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাঝে এসব ত্রান সামগ্রী বিতরন করেন জেলা পরিষদ সদস্য ফাতেমা পারুলসহ উপজেলা পরিষদ ।এসস ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে বড় ৫টি কিয়াং এর জন্য ৫০ কেজি চাল,২ লিটার সোয়াবিন,২ কেজি ডাল,৮ কেজি আলু,১কেজি গুঁড়ো দুধ,১কেজি চা পাতা এবং বাকী ৬০টি কিয়াং এর মধ্যে এর অর্ধেক করে ত্রান সামগ্রী বিতরন করা হয়।

জেলা পরিষদ সদস্য ফাতেমা পারুলসহ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল সদর ইউনিয় চেয়ারম্যান মিন্টু সেন,রুপপসীপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান সাছিংপ্র ুকে সাথে নিয়ে পৌরসভা,সদর,রুপসীপাড়া ইউনিয়নে এবং গজালিয়া,সরই,ফাইতং,আজিনগর,ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বাথোয়াই চিং মার্মা, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রদীপ কান্তি দাস এসব ত্রাণ বিতরন করেন।