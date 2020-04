সামাজিক দুরত্ব না মানায় ৯৫ জনকে ৬৩ হাজার জরিমানা

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাগেরহাটে ২১ জন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এসময় সামাজিক দূরত্ব না মানায় ৯৫ জনকে জরিমানা করে ৬৩ হাজার ২৫০ টাকা আদাই করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে বাগেরহাটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীনুজ্জামান বলেন, এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়া জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সকাল থেকে জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট বাসিয়েছে ঢাকা, নারায়নগঞ্জসহ করোনা আক্রান্ত জেলাগুলো থেকে কোন লোক যাতে বাগেরহাট জেলায় ঢুকতে না পারে। সেজন্য চালানো হচ্ছে তল্লাশি।

বাগেরহাটের জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। শুধুমাত্র রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স, সাংবাদ সংগ্রহের গাড়ী, নিত্য প্রয়োজনীয় ও জরুরী সেবা, খাদ্য সরবারাহ, করোনা প্রতিরোধ ও মানবিক সহায়তার কাজে নিয়োজিত এবং সরকারী যানবাহন সমূহ স্বাভাবিকভাবে চলমান থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে স্থানীয় ভাবে জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা বন্ধ করে লকডাউন ঘোষনা করেছে এলাকাবাসি।##