আল্লাহ ছাড়া করোনা প্রতিরো’ধের ক্ষ’মতা কারো নেইঃ ইম’রান খান

প্রা’ণঘাতী করোনার তা’ন্ডবে বিপর্যস্ত পাকিস্তান। এ পর্যন্ত করোনায় আ’ক্রান্ত হয়ে ৪১ জন মা’রা গেছে পাকিস্তানে।



দেশটিতে এখন পর্যন্ত করোনায় আ’ক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজার ৮১৮ জন। এরপরেও সব শ্রেণির মানুষের কথা চিন্তা করে



পুরোপুরি লক ডাউনে যাচ্ছে না ইম’রান সরকার।পাক প্রধানমন্ত্রী ইম’রান খান বলেন, কেউই নিরাপদে নেই। নিউইয়র্কের

অবস্থা দেখু’ন, যেখানে সব ধনী মানুষের বসবাস, তবুও তারা করোনা প্রতিরোধ করতে পারছে না। করোনা পরবর্তীতে কি



পরিস্থিতি তৈরি হবে এই নিয়ে শ’ঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইম’রান খান। বলছেন, জনগণকে রক্ষা করার জন্য এরই মধ্যে

সাধ্যমত সব ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার।এই পরিস্থিতিতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইম’রান খান বলছেন কেউ নিরাপদে নেই ।

আল্লাহ ছাড়া করোনা প্রতি’রোধ করার মত ক্ষমতা কারো নেই বলে জানান ইম’রান খান। লাহোর সফর করার পর এমন

মন্তব্য করেন তিনি।পাঞ্জাব সরকার করোনা প্রতিরো’ধে কি কি সর্ত’কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে তা পর্যবেক্ষণে লাহোর সফর

করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী।পাকিস্তান জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষের বসবাস পাঞ্জবে। অঞ্চলটিতে করোনায় আ’ক্রান্তের সংখ্যা এরই মধ্যে হাজার ছাড়িয়েছে।