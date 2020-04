করোনাভাইরাস : বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত “লক্ষীপুর” জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক :

করোনাভাইরাস সংক্রমণের নতুন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে, চিহ্নিত করা হয়েছে লক্ষীপুর জেলাকে। একই সাথে আর ৪ জেলাকে নতুন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

রবিবার (১২ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান। রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা। এই সময় যুক্ত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. সানিয়া তহমিনা।

তাদের প্রেস বুলেটিনে বলা হয়, লক্ষীপুর জেলাসহ লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও এবং ঝালকাঠি- এই ৪টি জেলার তথ্য বিশ্লেষণ করে যাদের মধ্যে সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে তারা গত এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা থেকে অথবা নারায়ণগঞ্জ থেকে ওই সমস্ত এলাকাগুলোতে গিয়েছেন।

এছাড়াও দেশে করোনাভাইরাসে শনিবার (১১ এপ্রিল) থেকে রবিবার (১২ এপ্রিল) দুপুর পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় আরও ১৩৯ জনের নমুনায় করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। মারা গেছেন আরও ৪ জন।

গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১ হাজার ৩৪০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে ১৩৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত। এদের মধ্যে ৯৬ জন পুরুষ এবং ৪৩ জন নারী। এ নিয়ে করোনা শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো মোট ৬২১ জনে।

সর্বোচ্চ সংক্রমণ ঢাকা শহরে রয়েছে ৬২ জন এবং ঢাকা শহরের বাইরে অন্যান্য এলাকায় বাকিরা।

আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও চার জন মারা গেছেন। ফলে মোট প্রাণহানি হলো ৩৪ জনের। নতুন করে যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং একজন নারী।

এছাড়া আগের আক্রান্তদের মধ্যে আরও ৩ জন সহ মোট ৩৯ জন সুস্থ হয়েছেন।