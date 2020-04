করোনার মাঝে কিভাবে ‘এমন কাজ’ করলেন অভিনেত্রী

সারা বিশ্ব কাঁপছে করোনায়। চিন্তায় ঘুম নেই মানুষের। কিভাবে এই করোনাযুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় সে পথ খুঁজছেন রথী-মহারথীরা। আর ভারতীয় অভিনেত্রী এই সময় কিনা বিকিনি পরা ছবি প্রকাশ করছেন ইনস্ট্রাগ্রামে। তাতে অবশ্য সমালোচিতও হয়েছেন।

মৌনী রায়, তিনি কালারসে সম্প্রচারিত নাগিনে শিবণ্যা রিতিক সিং এবং শিবাঙ্গী রকি প্রতাপ সিং চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে অধিক পরিচিতি লাভ করেছেন। এছাড়াও তিনি জুনুন-অ্যায়সি নাফরাত তো ক্যায়সা ইশকে মীরা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ২০১৪ সালে তিনি ঝলক দিখলা যায় একজন প্রতিযোগী হিসেবে প্রতিযোগিতা করেছেন।

২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত লাইফ ওকে’র দেব কি দেব মহাদেব এ সতীর ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন এই অভিনেত্রী। এরপর তিনি কালারসর ঝালক ডিখ লাজাতে নৃত্য প্রদর্শনীতে অংশ নেন। একতা কাপুরের অতিপ্রাকৃত সিরিজ নাগিন এ শিবানীর ভূমিকায়ও দেখা যায় তাকে।