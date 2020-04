কুয়েতে অবৈধ বাংলাদেশিদের সাধারণ ক্ষমার নির্ধারিত সময় শুরু

কুয়েত সরকার তাদের দেশের অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। গত ১ এপ্রিল সাধারণ ক্ষমা শুরু হয়েছে। চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত।

তবে বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসীদের নির্ধারিত সময় শুরু হয়েছে ১১ এপ্রিল থেকে। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশিদের সাধারণ ক্ষমা চলবে। এই সময়ে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দেশটির ফরওয়ানিয়া এলাকার ব্লক-১ ও জিলিব এলাকার ব্লক-৪-এ চারটি কেন্দ্রে সাধারণ ক্ষমার সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আর যে সকল প্রবাসীরা মাহবুল্লাহ ও জিলিব আল সুয়েখ অঞ্চলের লকডাউন এলাকার মধ্যে রয়েছেন তাদের জন্য জিলিব আল সুয়েখ ব্লক-৪, রোড নম্বর ২৫০ দোয়ার মোয়াসালাত এবং যারা মাহবুল্লাহ এলাকার ব্লক-১ আলেয়া ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালের সামনে এই সেবা প্রদান করা হবে।

যে সকল অবৈধ অভিবাসী বাংলাদেশিরা সাধারণ ক্ষমায় দেশে যেতে যান তাদের জন্য সঙ্গে যে কাগজপত্র থাকতে হবে তা হলো-৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (ব্যাকগ্রাউন্ড নীল), মূল পাসপোর্ট অথবা পাসপোর্টের ফটোকপি, কুয়েতের সিভিল আইডি কপি অথবা যাদের পাসপোর্ট বা সিভিল আইডি কপি নেই তাদের বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে নির্ধানিত স্থানে যথা সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

এ সাধারণ ক্ষমার আওতায় কোনো প্রকার আর্থিক জরিমানা ছাড়া দেশে ফিরে যেতে পারবেন অবৈধ প্রবাসীরা। বিমান টিকিটসহ যাবতীয় খরচ কুয়েত সরকার বহন করবে। কুয়েত ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে থাকা, খাওয়াসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করবে কুয়েত সরকার।

পুনরায় নতুন ভিসা নিয়ে কুয়েতে আবার ফিরে যাওয়া যাবে। তবে যাদের নামে কুয়েত ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা বা ফৌজদারি মামলা আছে তারা সেটা মীমাংসা করার পরে যেতে পারবে।

কুয়েত সরকারের তথ্যমতে, দেশটিতে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার অবৈধ অভিবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন।