দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৬২১, কোথায় কতজন?

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাসজনিত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে আরো চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া নতুন করে ১৩৯ জন আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা ৩৪ জন ও আক্রান্তের সংখ্যা ৬২১ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৩১৩ জন ও ঢাকা জেলায় ২২ জন করোনায় আক্রান্ত রয়েছে। ঢাকার পরে সবচেয়ে বেশি করোনা রোগী নারায়ণগঞ্জ জেলায়। এই জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ পার হয়েছে। বর্তমানে এই জেলায় মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০৭ জনে।

রোববার (১২ এপ্রিল) সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ঢাকা বিভাগের জেলা গাজীপুরে এই পর্যন্ত ২৩ জন রোগী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এরপরে আরেক জেলা মাদারীপুরে ১৯ জন আক্রান্ত হয়েছে। এই বিভাগের নরসিংদীতে চারজন, মুন্সীগঞ্জে ১৪ জন, মানিকগঞ্জে পাঁচজন, রাজবাড়ীতে ছয়জন, গোপালগঞ্জে তিনজন, টাঙ্গাইলে দুজন, কিশোরগঞ্জে ১০ জন ও শরীয়তপুরে একজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলায় ১২ জন, কুমিল্লা জেলায় নয়জন, কক্সবাজার জেলায় একজন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ছয়জন, লক্ষ্মীপুর জেলায় একজন ও চাঁদপুর জেলায় ছয়জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

সিলেট বিভাগের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় একজন করে তিনজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

রংপুর বিভাগের রংপুর জেলায় দুজন, গাইবান্ধা জেলায় ছয়জন, নীলফামারী জেলায় তিনজন, লালমনিরহাট জেলায় একজন ও ঠাকুরগাঁওয়ে তিনজন আক্রান্ত হয়েছে।

খুলনা বিভাগের শুধু চুয়াডাঙ্গা জেলায় একজন আক্রান্ত হয়েছে।

ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ জেলায় পাঁচজন, জামালপুর জেলায় ছয়জন, নেত্রকোনায় একজন ও শেরপুর জেলায় দুজন আক্রান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলায় তিনজন, পটুয়াখালীতে একজন ও ঝালকাঠিতে তিনজন রোগী আক্রান্ত হয়েছেন।