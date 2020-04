দেশে ফেরা প্রবাসীদের জন্য সুখবর দিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

দেশে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সবকিছু স্থবির হয়ে পরেছে। অনেক প্রবাসী ছুটি কাটাতে এসে বিপদে পরে গেছেন। সময় মত ফিরতে পারছেননা কর্মস্থলে। এসব প্রবাসীদের জন্য সুখবর দিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।



ছুটিতে দেশে ফিরে করোনা পরিস্থিতির কারণে কাজে ফিরতে না পারায় যেসব প্রবাসীর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে তারা আবারও সংশ্লিষ্ট দেশে ফিরতে পারবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। শনিবার (১১ এপ্রিল) এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে এ কথা জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।



শাহরিয়ার আলম বলেন, চাকরি করা অবস্থায় বাংলাদেশে ছুটিতে এসেছেন এবং মেয়াদ শেষ হয়ে যাব’ার পরেও বিমান যোগাযোগ না থাকার কারণে এবং লকডাউনের কারণে কর্মস্থলে ফিরতে পারেননি, সংশ্লিষ্ট সরকার তাদের ছুটির বা ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দেবেন। এই কারণে তাদের চাকরিচ্যুত করা হবে না।





প্রবাসীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই বি’ষয়গু’লো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগু’লোর বাংলাদেশস্থ দূতাবাসগু’লো নিশ্চিত করেছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসগু’লোও সেই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাদের দ’প্ত রগু’লোর সাথে নিশ্চিত করেছে।

