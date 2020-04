ধ’র্ষ’ণের সময় ধ’র্ষ’ককে ক’নডম দিয়ে সহায়তা করা উচিত নারীদের

হায়দরাবাদের ২৭ বছর বয়সী এক পশু চিকিৎসক তরুণীকে ধ’র্ষণের পর পু’ড়িয়ে হ’ত্যার ঘটনায় যখন ভারতজুড়ে তী’ব্র ক্ষো’ভ বিরাজ করছে; তখন দেশটির এক চলচ্চিত্র নির্মাতা ধ’র্ষণ নিয়ে নারীদের বি’তর্কিত পরামর্শ দিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন।তেলেগু চলচ্চিত্র নির্মাতা ড্যানিয়েল শ্রাবণ ধ’র্ষণের সময় প্রাণ বাঁচাতে নারীদের



বি’স্মিত হওয়ার মতো এক পরামর্শ দিয়েছেন। সামাজিকে যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, যৌ’ন নি’পীড়নের মুখোমুখি হওয়ার সময় নারীদের উচিত ধ’র্ষ’ককে ক’ন’ডম দেয়া এবং প্র’তিরোধ কিংবা পুলিশকে ডাকা কিংবা কারও কাছে সহায়তা চাওয়ার পরিবর্তে ধ’র্ষকের কাজে সহযোগিতা করা।এমন পরামর্শ দিয়েই থেমে থাকেননি ড্যানিয়েল।



তার দাবি, নারীরা খু’ন হন ধ’র্ষ’ণের পরই, কারণ তারা ধ’র্ষ’ণে বাধা দেন। ৩৩ বছর বয়সী এই চলচ্চিত্র নির্মাতার যুক্তি, সরকার এবং দেশের প্রচলিত আইনে যদি ধ’র্ষ’ণের জন্য অ’পরাধীকে অ’ব্যাহতি দেয়; তাহলে ধ’র্ষ’করা ভু’ক্তভো’গী না’রীকে হ’ত্যা’র চিন্তা করবে না।ড্যানিয়েল বলেন, ধ’র্ষণ গু’রুতর কোনো বিষয় নয়



কিন্তু খুন ক্ষ’মার অ’যোগ্য অপরাধ। সহিংসতা ছাড়া ধ’র্ষণকে আইনি স’ম্মতি ধ’র্ষি’তাকে খু’ন হওয়া থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ।বি’তর্কি’ত এই পরামর্শের জন্য ফেসবুকের ব্যবহারকারীরা শ্রাবণের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। একজনের সমালোচনার পা’ল্টা জবাবে তেলেগু চলচ্চিত্রের এই নি’র্মাতা বলেন, যদি এসব শু’কর ছানা ধ’র্ষ’কের প্র’স্তাবে সম্ম’তি না জানায়, তাহলে তাদের ধ’র্ষিত



হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।তীব্র সমালোচনার মুখে ধ’র্ষণ নিয়ে ফেসবুকে দেয়া কয়েকটি পোস্টের সবগুলোই ডিলিট করেছেন ড্যানিয়েল। আপ’ত্তিকর এক বিবৃতি দিয়ে ফেসবুকে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।ড্যানিয়েলের দাবি, তার নির্দেশনায় পরবর্তী একটি চলচ্চিত্রে একজন খলনায়কের জন্য এসব কথোপকথন লিখেছেন এবং সেটা মানুষ ভুলভাবে নিয়েছে। এই বি’বৃতিকে তার মন্তব্য হিসেবে নিতে নিষেধ করেছেন তিনি।

