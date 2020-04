নতুন ১৩৯ করোনা রোগী শনাক্ত, মৃত্যু আরও ৪ জনের

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৩৪ জনে। এছাড়া নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ১৩৯ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬২১ জন।

রোববার (১২ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এসব তথ্য জানান।

গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিন জন করোনায় আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বলেও জানান তিনি। মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৯ জনে। এসময়ে ১২৫১ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

আইইডিসিআর পরিচালক বলেন, নতুন আক্রান্ত ১৩৯ জনের মধ্যে পুরুষ ৯৬ জন, নারী ৪৩ জন। বয়স বিভাজনে ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে রয়েছে ২৫ শতাংশ। বাকি সবার বয়স ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

তিনি বলেন, ১৩৯ জনের মধ্যে ৬২ জন ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার। এর মধ্যে ঢাকা সিটিতে ৫০ শতাংশ, ঢাকা বিভাগে ৩৫ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৬ শতাংশ। বাকি সবাই অন্যান্য জেলায় রয়েছে। নতুন করে আরও চারটি জেলায় সংক্রমণ ছড়িয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. সানিয়া তাহমিনা ঝোরা বলেন, ঢাকার ভেতরে ও বাইরে মোট ১ হাজার ২৫১টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষা করা হয়েছে ১ হাজার ৩৪০টি। সর্বমোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৯ হাজার ৬৫৩টি।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে চীনের উহানে করোনাভাইরাসের উৎপত্তি হয়। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরি করা যায়নি।

এ রোগের কোনো উপসর্গ যেমন জ্বর, গলা ব্যথা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জনবহুল স্থানে চলাফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং পোষা প্রাণির সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতে হবে। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এবং খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। খাবার ভালোভাবে সিদ্ধ করে খেতে হবে।

বাংলাদেশের কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলে সন্দেহ হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমের হট লাইন ০১৯৪৪৩৩৩২২২ নম্বরে যোগাযোগের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাস সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রচার নজরে আসলে তথ্য অধিদপ্তরের সংবাদকক্ষের ফোন নম্বর ৯৫১২২৪৬, ৯৫১৪৯৮৮, ০১৭১৫২৫৫৭৬৫, ০১৭১৬৮০০০০৮ এবং ইমেইল: piddhaka@gmail.com/piddhaka@yahoo.com অথবা ৯৯৯-এ যোগাযোগ করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।