নারায়নগঞ্জের যুবকের লাশ লক্ষ্মীপুরে দাফন : জানেনা প্রশাসন..! ৪ পরিবার লকডাউন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

করোনা উপসর্গ নিয়ে মোঃ আব্দুস সাত্তার নামে নারায়নগঞ্জে মৃত এক ব্যক্তির লাশ দাফন করা হয়েছে লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে। শুক্রবার রাতে উপজেলার চরবংশী এলাকায় তার নিজ পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। গভীর রাতে লাশটি দাফন করায় বিষয়টি জানেন না উপজেলা প্রশাসন।

এ দিকে শনিবার দুপুরে মৃত ব্যক্তির বাড়ি, ইমাম ও জানাজায় অংশগ্রহণকারী দুই ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

মৃত ব্যক্তি উপজেলার উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের সিকদারকান্দি গ্রামের সিকদার বাড়ির আব্দুল মালেকের ছেলে মোঃ সাত্তার (২৫)।

স্থানীয়রা জানান, সাত্তার দীর্ঘদিন ধরে নারায়নগঞ্জে গার্মেন্টেস চাকুরী করতেন। এবং পুলিশ লাইনের পাশে পরিবারের সাথে ভাঁড়া বাসায় বসবাস করতেন। করোনা উপসর্গ নিয়ে শুক্রবার দুপুরে নিজ বাসায় মারা যায় । পরে একই রাত ১২ টায় সাত/আট জন লোক বাড়িতে সাত্তারের লাশ নিয়ে এসে জানাজা পড়িয়ে পারিবারিক কবস্থানে দাফন করে আবার ঢাকায় ফিরে যায়। এ ঘটনায় চেয়ারম্যান ও মেম্বারকে জানানো হয়েছে।

উত্তর চরবংশী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে এলাকাবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে মৃত ব্যক্তির বাড়ি ও ঈমামের বাড়িসহ ২টি বাড়ির ৪ পরিবারকে লকডাউন করে দেয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবরিন চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এলাকাবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে মৃত ব্যক্তির বাড়িসহ দুই বাড়ির ৪ পরিকারতে লকডাউন করে দেয়া হয়েছে।