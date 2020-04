না’রীর স’তী’ত্ব ঠিক আছে কিনা বুঝবেন যে সহজ ৩ উপায়

আপনার স;ঙ্গীনি কুমা’রী কিনা তা জানার আগ্রহ কি আপনার হয়? এক কথায় বলবেন হ্যা অবশ্যই হয়। এ বিষয়টা নিয়ে এমন অনেক পুরুষ আছে যারা দুশ্চিন্তায় ভোগে। এখন বলুন এটা আপনার খা’রাপ দৃষ্টিভঙ্গি নাকি ভাল? এমন দৃ;ষ্টিভঙ্গি আপনার থেকে থাকলে নীচের বিষয়গুলো বুঝে আপনিই সিদ্ধান্ত নিবেন আপনার নিজের কোন ভুল ছিল কিনা বোঝায়। এমন অনেকে আছেন যারা তার অ;র্ধাঙ্গীর সতীত্ব ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে চান

আপনার ধারনা সতি;চ্ছে;দ ঠিক থাকলেই সঙ্গি;নী সতী বা কু;মারী। কিন্তু এই ধারনা যে একেবারেই ভুল। স;তীচ্ছেদ ছিঁড়ে যাওয়া মানেই এই নয় যে, সে অন্য পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করেছে। এই ধারনা একেবারেই অ;মূলক। অনেকে ধারনা করেন প্রথম যৌ;ন মিলনে স;তীচ্ছে;দ ছিঁড়ে র;ক্তপাত হয়। এই ধারনাও ঠিক নয়। অনেক মেয়ের স;তীচ্ছে;দ পূর্বে ছিঁড়ে না থাকলেও প্রথম মি;লনে ছিঁ;ড়তে পারে কিন্তু অনেক সময় র;ক্তপা;ত হয় না।



তবে প্রশ্ন হলো নারীর সতী;চ্ছেদ কি আসলেই তার সতী;ত্ব ( chastity ) বহন করে? না কারণ কুমরীর স;তী;চ্ছেদ বিভিন্ন কারণে ছিঁড়ে যেতে পারে। তবে একজন চিকিৎসকই সঠিকভাবে বলতে পারবেন যে, কোন মেয়ের সতীচ্ছে;দ ছিড়ে গেছে কিনা। তবে এমন কিছু কিছু লক্ষণ আছে যা দ্বারা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, আসলেই আপনার সতী;চ্ছেদ ছিঁড়ে গেছে কিনা।

যেমন:

১. আপনার সতি;চ্ছেদ chastity পরীক্ষা করার জন্য একটি আয়না নিন। এবার দু পা ফাঁক করে আঙ্গুলের সাহায্যে ভ;ঙ্গাকুর দুই দিকে সরিয়ে ধরুন। যদি ছোট রিং আকারের একটি পর্দা দেখতে পান, তবেই বুঝবেন আপনার সতী;চ্ছে;দ ঠিক আছে।





২. সতীচ্ছেদ ছিঁড়ে গেলে ব্যাথা হয়, রক্তপাত হয়। যার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন যে, কবে আপনার সতীচ্ছেদ ফেটেছিল।

৩. মেয়েদের সতী;চ্ছেদ যে শুধু হ;ম্তমৈ;থুন ও ( s;ex ) সহবাসের ফলে নষ্ট হয় তা নয়। চাপের কোন কাজ করলে, সাঁতার কাঁটা, গাছে উঠা, খেলাধূলা, ইত্যাদি কারণেও ছিন্ন হতে পারে সতীচ্ছেদ।

সতীচ্ছেদ সম্পর্কিত বাস্তব বিষয়গুলি হলো –

১. প্রত্যেক ১০০০ মেয়ে বাচ্চার মধ্যে কমপক্ষে ১ জন ভুমি;ষ্ট হয় সতি;চ্ছেদ ছাড়াই।

২. ১০০ জনের ভিতর ৪০ জন নারী প্রথম বার মিলনে র;ক্তপাত হয় না।

৩. সাঁতার, খেলাধূলা বা অন্য কোন কারণে সতী;চ্ছেদ নষ্ট হতে পারে।

৪. স;তীচ্ছে;দে একটি ছোট ছি;দ্র থাকে। যেটি ( periods ) মাসিকের সময় period pain ও র;ক্ত ধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্য স্বভাবিক থেকে একটু বড় হয়।



৫. যদি টেমপন’ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে সতী;চ্ছেদ ছিঁ;ড়ে যেতে পারে।

৬. সতীচ্ছে;দ ছিঁড়লেই যে র;ক্ত ক্ষ;রণ হবে এমন বাধ্যবধকতা নেই। র;ক্তক্ষ;রণ ছাড়াই স;তী;চ্ছেদ ছিঁড়ে যেতে পারে।



মেয়েদের সতী;ত্ব ( chastity ) ঠিক আছে কিনা এ প্রশ্ন করার আগে নিজের সতী;ত্ব ঠিক আছে কিনা ভেবেছেন? পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সতী;ত্ব ঠিক কিনা এ প্রশ্ন করা নারীকে অ;পমান করার শামিল। পুরুষ বা নারীর সতী;ত্ব ঠিক কিনা এটা নিজেরা পারষ্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাস থেকে ঠিক করে নিন।