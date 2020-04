ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৭ জন করোনায় আক্রান্ত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাতজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন মারা গেছেন এবং বাকি ছয়জন ঢাকায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে জেলা করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কমিটির সভা শেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ একরাম উল্লাহ্ এ তথ্য জানান।

সিভিল সার্জন জানান, আক্রান্তদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরে দুইজন, আখাউড়া উপজেলায় তিনজন, বাঞ্ছারামপুর উপজোলায় একজন এবং নবীনগরের একজন রয়েছেন। তাদের মধ্যে নবীনগরের আক্রান্ত ব্যক্তি শুক্রবার (১১ এপ্রিল) ঢাকার কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, এখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা থেকে ৬০ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।