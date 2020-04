ভারতে করোনা আক্রান্ত ছাড়াল ৮০০০, মৃত ২৭৬

ভারতে করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৩২৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ২৭৬ জনের। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭১৬ জন।

চিকিৎসকরা বলছেন, দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়েছে,ফলে প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। করোনায় ভারতের সবথকে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য মহারাষ্ট্র। সেখানে মৃত্যুহার ৭ শতাংশ। শনিবার সকাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে ৩০ হাজার পরীক্ষা হয়েছে। পজিটিভ ধরা পড়েছে ১ হাজার ৫৭৪ জনের। এরপরেই তামিলনাড়ু। করোনা পজেটিভ এসেছে ৯১১ জনের মধ্যে। মারা গেছে ৮ জন।

ওড়িশা, পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানাতেও বাড়ানো হয়েছে লকডাউনের সময়সীমা। লকডাউনের এই সময়সীমাতেই দিল্লিতে ১০৬৯টি নতুন কেস ধরা পড়েছে। ১১ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত ভারতে করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) মৃত্যুর হার ৩.২১ শতাংশ। আলাদা করে দেখলে, পাঞ্জাবে মৃত্যুর হার ৮.৩৩ শতাংশ। মধ্যপ্রদেশে ৭.৫৯ শতাংশ এবং দিল্লির ক্ষেত্রে এই হারটা ১.৪৪ শতাংশ।

পরিসংখ্যান বলছে, করোনা টেস্ট করার হার যে রাজ্যে যত বেশি, সেখানে মৃত্যুর হার তত কম। পাঞ্জাবে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৪৬১ জনের পরীক্ষা হয়েছে। সেখানে করোনায় মৃত্যু হার ৮.৩৩। মধ্যপ্রদেশে ৭ হাজার ৪৯টি টেস্ট হয়েছে। পজিটিভ ধরা পড়ে ৪৩২। মৃত্যু হয় ৩৩ জনের। অন্য দিকে, ১০ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লিতে ১১ হাজার ৬১টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। মারা গিয়েছেন ১৪ জন। রাজধানীতে মৃত্যুহার ১.৪৪ শতাংশ।

করোনায় ভারতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য মহারাষ্ট্র। সেখানে মৃত্যুহার ৭ শতাংশ। শনিবার সকাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে ৩০ হাজার পরীক্ষা হয়েছে। পজিটিভ ধরা পড়েছে ১৫৭৪। করোনায় দ্বিতীয় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য তামিলনাড়ুতে ৮৪১০ পরীক্ষা। করোনার জীবাণু মিলেছে ৯১১ জনের মধ্যে। মারা গেছেন ৮ জন।