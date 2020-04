লকডাউনে বেড়েছে পর্ন ছবির চাহিদা, সর্বাধিক দর্শক ভারতে

করোনা মহামারিতে প্রাণঘাতি ভাইরাস আক্রান্তের ঝুঁকি এড়াতে বিশ্বের দেশে দেশ চলছে লকডাউন। ঘরবন্দি মানুষ অনেক মানুষ সময় কাটাচ্ছেন ছবি দেখে, অনলাইনে বেড়েছে পর্ন ছবির চাহিদা। আর নীল ছবির দর্শক সংখ্যার শীর্ষে রয়েছে ভারত। লকডাউন শুরু পর দেশটিতে পর্ণ ছবির দর্শক বেড়ে গেছে ৯৫ শতাংশ। এ তথ্য জানিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় পর্ন ওয়েবসাইট ‘পর্নহাব’।

এই ওয়েবসাইটটি সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালায়, কোন দেশের মানুষ এই লকডাউন চলার সময়ে কতটা বেশি পর্ন দেখছেন অন্য সময়ের তুলনায়। তাতেই দেখা যাচ্ছে বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশকে কার্যত হারিয়ে দিয়েছে ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারত।

পর্নহাব তাঁদের সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজুড়েই কার্যত লকডাউনের সময়ে বেড়েছে নীল ছবি দেখার প্রবণতা। সেই বৃদ্ধির হার আবার এক একটা দেশে এক এক রকম। যেমন ফ্রান্সে বেড়েছে ৪০ শতাংশ, জার্মানিতে ২৫ শতাংশ, আমেরিকায় ২৬ শতাংশ, ইতালিতে ৫৫ শতাংশ, রাশিয়াতে ৫৫ শতাংশ, স্পেনে ৬০ শতাংশ। আর ভারতে বেড়েছে ৯৫ শতাংশ।