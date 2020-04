লক্ষ্মীপুরে চেয়ারম্যান টিটু চৌধুরীকে নিয়ে ফেসবুকে মিথ্যা প্রচারণা

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুরে ইউপি চেয়ারম্যান টিটু চৌধুরীকে নিয়ে ফেসবুকে একটি ফেক আইডি থেকে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এবিষয়ে আজ (১২ এপ্রিল) রবিবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানায় হাজির হয়ে সাধারণ ডায়রি করেছে চেয়ারম্যান টিটু চৌধুরী।

টিটু চৌধুরী লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ১৬নং শাকচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা পশ্চিম যুবলীগের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাধারণ ডায়রিতে থেকে জানা যায়, (১২ এপ্রিল) দুপুর ২টার দিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিউজ অনুসন্ধান.কম নামিয় একটি আইডি থেকে ষ্ট্যাটার্স দেয়া হয়। সেখানে করোনাভাইরাস সংক্রমনে সরকারি চাল বিতরণে কয়েকজন জনপ্রতিনিধির অনিয়ম তুলে ধরে। ওই ষ্ট্যাটার্সে চেয়ারম্যান টিটু চৌধুরীর ছবি এডিট করে ত্রানের চাল আত্মাসাৎ করার অপবাদ দেয়া হয়।

এবিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান টিটু চৌধুরী বলেন, নিউজ অনুসন্ধান.কম নামক ফেসবুক আইডি থেকে আমার বিরুদ্ধে মানহানিকর ষ্ট্যাটার্স দেয়া হয়েছে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট। আমি লক্ষ্মীপুর মডেল থানায় সাধারণ ডায়রী নথিভুক্ত করেছি। এছাড়াও প্রয়োজনে মামলা করা হবে বলেও জানান এ জনপ্রতিনিধি।