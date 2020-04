লক্ষ্মীপুরে পুলিশের সুরক্ষায় এগিয়ে এলেন এড. নয়ন : দিলেন ১শ’টি পিপিই

নিজস্ব প্রতিবেদক :

পুলিশের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এগিয়ে এলেন লক্ষ্মীপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়ন। তিনি করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভব প্রতিরোধে ঝুঁকি মুক্ত থাকতে জেলা পুলিশকে ব্যক্তিগত অর্থায়নে ১শ’টি পারসোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) দিয়েছেন।

রোববার সকালে এডভোকেট নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়নের পুলিশ সুপার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অর্থায়নের ১শ’টি পিপিই পুলিশ সুপার ড. এএইচএম কামরুজ্জামানের হাতে তুলে দেন। এসময় জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়ন বলেন, দেশের ক্রান্তিলগ্নে পুলিশের নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য ১শ’টি পারসোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) উপহার দিয়েছি।

উল্লেখ, কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস এক মহামারীতে রুপ নিয়েছে। সারা বিশ্বের মানুষ আজ দিশেহারা। এই মরন ভাইরাসের কোন চিকিৎসা না থাকায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মরছে। আক্রান্ত হচ্ছে লাখ লাখ। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা লাখের উপরে ছড়িয়েছে। এই মহামারী বিপর্যয়ের মধ্যে সবকিছু নিস্তব্দ। পুলিশ ও আইন-শৃংখলায় নিয়োজিত অন্যরা ছাড়া রাস্তায় কেউ নেই। মারা গেলে পরিবারও লাশের পাশে আসেনা। লাশ দাফন, হাসপাতালে নেওয়া বা সর্বোপরী সবকিছুই এই আইন-শৃংখলার বাহিনীকেই করতে হয়। তাই এই জেলার পুলিশকে দায়িত্ব পালনে সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় থাকার লক্ষ্যে লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নুরউদ্দিন চৌধুরী নয়ন ব্যক্তিগত অর্থায়নে ১শ’টি পিপিই (পারসোনাল প্রটেকটিভ ইকুয়েপমেন্ট) দিয়েছেন।