লক্ষ্মীপুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য ইউএনও’র মমতার পরশ

রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি :

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুনতাসির জাহান পক্ষ থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য খাদ্য সহযোগিতা “মমতার পরশ” নামে প্যাকেট গুলি অত্যান্ত গোপনীয়তার সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের শিক্ষক প্রতিনিধির মাধ্যমে রাতে আধাঁরে ঘরে ঘরে পোছে দিচ্ছেন।

আজ (১২এপ্রিল) রবিবার রাত ৮টার পর থেকে ভাদুর ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে নির্বাহী কর্মকর্তার দেওয়া শিক্ষক প্রতিনিধিরা প্রায় ২শতাধিক পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, লবন, তৈল, আলু, সাবান ইত্যাদিসহ “মমতার পরশ” নামের এ প্যাকেট গুলি পোছে দেন।

জানা যায়, মধ্যবিত্ত এসব পরিবারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসের ফেইসবুক আইডিতে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে এ মর্মে মধ্যবিত্তরা মোবাইলে অথবা ম্যাসেজের মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য আহবান করেন। পরবর্তিতে যারা যোগাযোগ করছেন তাদের মধ্য থেকে যাচাই বাচাই করে এ সহযোগিতা প্রদান করেন।

রামগঞ্জে নির্বাহী কর্মকর্তা মুনতাসিন জাহান বলেন, মরনব্যাধি করোনা ভাইরাস সংক্রমনে দেশের চলমান এ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন। তারা সহযোগিতার জন্য প্রকাশ্যেও আসতে পারছেন না। অপর দিকে পরিবার পরিজন নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন।