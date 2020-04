লক্ষ্মীপুরে সনাক্ত হল দ্বিতীয় করোনা রোগী : এলাকা লকডাউন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুরের রামগ‌তিতে সনাক্ত হল দ্বিতীয় করোনাভাইরাস রোগী! আজ (১২ এপ্রিল) রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিভিল সার্জন আব্দুল গাফ্ফার। এর আগে গতকাল শনিবার রাত ১১টা দিকে লক্ষ্মীপুরে প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের তথ্য জানান সিভিল সার্জন। করোনায় আক্রান্ত ওই ব্যক্তির বয়স ৫০ তিনি রামগতি পৌরসভার ০৬নং সবুজগ্রাম লঞ্চঘাট এলাকার বাসিন্দা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রহিম জানান, আক্রান্ত ব্যক্তি সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ থেকে রামগতিতে এসেছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে শুক্রবার তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য চট্টগ্রাম বিআইটিআইডিতে পাঠানো হয়। পরীক্ষা শেষে রবিবার রাত ৯টার দিকে বিআইটিআইডি জানায় ওই ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত।

লক্ষ্মীপুর জেলার সিভিল সার্জেন ডাঃ আবদুল গাফফার জানান, নারায়গঞ্জ থেকে গত চারদিন আগে তাবলীগ জামাত থেকে তার বাড়িতে আসে। সে আসার খবর পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ তার নমুনা সংগ্রহ করে পরিবার সহ ওই ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। আজ রাতেই তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। এলাকায় লকডাউন করে রাখা হয়েছে ।