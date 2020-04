সৌদি সরকার তার দেশের সকল নাগরিকের ব্যাংক হিসাব খুলে দিয়েছেন

সৌদি সরকার তার দেশের সকল নাগরিকের ব্যাংক হিসাব খুলে দিয়েছেন যখনি কোনো অনুদান দেন সকলের একাউন্টে সমান ভাবে বন্টন করে দেন কে ধনী কে গরিব সেদিকে লক্ষ্য করে না

বাংলাদেশ সরকারের উচিত সৌদিআরব কে ফলো করা । বাংলাদেশ সরকার সকল নাগরিকদের ব্যাংক হিসাব খুলে দেওয়া দরকার ।তাহলে যে কোনো অনুদান সরসরি জনগণের কাছে পৌছে যাবে এতে সরকারের সুনাম হবে ।এবং কোনো কুচক্রী মহল জনগণের টাকা আত্মসাত করতে পারবেনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কে শুধু এটুকু বলতে চাই যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করুন যেন জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার সমান ভাবে ভোগ করতে পারে

এইচ এম জাহাঙ্গীর আলম মানিক

সৌদি আরব রিয়াদ

