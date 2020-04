স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও জামাতাসহ চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত

স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও জামাতাসহ নারায়ণগঞ্জ বেসরকারি ক্লিনিক মালিক সমিতির সভাপতি এবং বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের (বিএমএ) নারায়ণগঞ্জ জেলার সাবেক সভাপতি ডা. শাহনেওয়াজ চৌধুরী (৭১) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

ডা. শাহনেওয়াজ নিজে রোববার জানান, তার ক্লিনিকের (পলি ক্লিনিক) বেশ কয়েকজন নার্স ও সহকারীরও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘আমি, আমার মেয়ে, জামাতাসহ আমার ক্লিনিকের বেশ কয়েকজন নার্স ও এসিস্ট্যান্ট করোনায় আক্রান্ত। তাদের ঢাকার কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।’

করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে সকলে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করছেন ডা. শাহনেওয়াজ।

ডা. শাহনেওয়াজ চৌধুরী পাশাপাশি তার স্ত্রী, ছেলে ফাহিম, কনিষ্ঠ কন্যা ডা. স্কেরালা, জামাতা ডা. মুন্না করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। তারা বর্তমানে রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

এ বিষয়ে জেলা করোনা বিষয়ক ফোকাল পারসন ও সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ডা. শাহনেওয়াজ চৌধুরী, তার স্ত্রী, ছেলে, কন্যা এবং জামাতা করোনা আক্রান্ত। বর্তমানে তারা কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছেন।’