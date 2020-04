হ’ঠাৎ ধ’র্ষণে শি’কার হলেন : সানাই

সে কেনো আ’মার সাথে- সানাই মাহবুব। স’ময়ের আলোচিত মডেল ও অ’ভিনেত্রী।

মডেলিং দিয়ে ক্যা’রিয়ার শুরু করলেও ইতোমধ্যে চলচ্চিত্রেও নাম লিখিয়েছেন তিনি।

ক্যা’রিয়ার শুরু পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিতর্কের শি’কার হয়েছেন তিনি। অভিনয়ের



পাশাপাশি সো’শ্যাল মি’ডিয়ায় বেশ সরব সানাই। প্রায় প্রতিদিনই নিজস্ব ছবি শে’য়ার

করেন তিনি।



ইন্টারনেটে অপেশাদার ও অপ্রাসঙ্গিক ভি’ডিও ছড়ানোর অভি’যোগে ডিএমপির সাইবার

সি’কিউরিটি অ্যান্ড ক্রা’ইম ইউনিটের সাইবার নিরাপত্তা ও অপ’রাধ দ’মন বিভাগে

জিজ্ঞাসাবাদের জন্যও ডাকা হয়েছিল তাকে। খো’লামে’লা ভি’ডিও পোস্ট করবেন না



বলে মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পান তিনি।তাকে নিয়ে সমালোচনা নিয়ে বেশ ক্ষু’ব্ধ তিনি।

এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সরবও হয়েছিলেন তিনি। নতুন করে নিজের ফে’সবুকে ছবি

পোস্ট করে আলোচনায় এসেছেন সানাই। নিজের শয়নকক্ষের ছবি শে’য়ার করেছেন



ক্যাপশনসহ। সেখানে নিজের ক্ষো’ভ জানিয়েছেন তিনি।হৃদয় ভাঙা ইমু’জিসহ নিজের

ফেসবুক পেইজে সানাই লিখেন, ‘সে কেনো আমার সাথে এমন করলো??? কি দো’ষ

ছিলো আমার!

কেনো সমাজ ব্যবস্থা এতো নি’ম্নমানের! সব দো’ষ কি কেবল একটা মেয়ের?? কেনো

কেউই বোঝার চেষ্টা করলো না আমাকে! শুধু শ’রীর টাই কি সব??? কি অপ’রাধ ছিলো

আমার এই ক্ষু’দ্র শ’রী’রের! আমার এই নারী শ’রী’রের মো’হে পড়েছিলো সে, কি দো’ষ

ছিলো আ’মার!

কেনোইবা মি’থ্যা ভা’লোবাসার নাটক করলো আমার সাথে! কি দো’ষ ছিলো আমার!’সে

কেনো আমার সাথে এমন করলো?:

সানাই উল্লেখ্য, প্রেমের তাজমহল’ খ্যাত নি’র্মাতা গা’জী মাহাবুবের হাত ধরে

চলচ্চিত্রাঙ্গনে নাম লেখান সানাই। তার পরিচালনায় ‘ভালোবাসা ২৪/৭’ নামের একটি

ছবিতে জায়েদ খানের বিপ’রীতে যুক্ত হন সানাই। ছবিটির কিছু অংশের কাজ বাকী

রয়েছে। তবে এরইমধ্যে আরো কয়েকটি ছবিতে যুক্ত হয়েছেন এবং ‘ময়নার ইতিকথা’

নামের ছবির কাজ শেষ করেছেন সানাই। দেওয়ান নাজমুলের ‘শালবনের মহুয়া’

চলচ্চিত্রের শু-টিং শেষ করেছেন। তার অভিনীত ‘সুপ্ত আ’গু’ন’ সিনেমাটি সে’ন্সর বোর্ডে

জমা দেওয়া হয়েছে।