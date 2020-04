কিশোরকে অ’পহরণের পর শা’রীরিক স’ম্পর্কে বা’ধ্য এরপর

১৬ বছর বয়সের এক কিশোরকে অ’পহরণের পর শা’রীরিক স’ম্পর্কে বা’ধ্য করেছেন ৩৮ বছর বয়সী এক নারী। এ ঘটনার পর তাকে আ’টক করেছে দেশটির পু’লিশ।গেল বুধবার মু’ম্বাই পুলিশ জানায়, ওই কিশোর পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিয়েছে তাকে অ’পহরণের পর শা’রীরিক মিলনে বা’ধ্য করেন ৩৮ বছর বয়সী নারী।



এ ঘটনার পর কিশোরের বাবা থানায় একটি নি’খোঁজ ডা’ইরিও করেন।ওই সময় ওই নারীর স্বামীও থানায় একটি ডাইরি করেছেন। যাতে তিনি অভিযোগ করে তার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।গত ২৯ জুন নাস্তা করতে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল ওই কিশোর। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত সে বাসায় ফেরেনি।

এরপরই পু’লিশ ত’দন্ত করে জানতে পারে তারা দুজন মুম্বাইয়ের কুরাল রেলওয়ে স্টেশনের পাশে একটি বাড়িতে অবস্থান করছেন। সেখান থেকেই ওই কি’শোরকে উ’দ্ধার করা হয়।ওই কিশোর পু’লিশের কাছে জানায়, গেল ২৯ জুন তাকে কল দিয়ে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে যান ওই নারী।



এরপর তার ফোন ও সিম ভেঙে ফেলেন তিনি। কিশোরের অ’ভিযোগ ওই নারী তাকে শা’রীরিক মিলনে বা’ধ্য করেন।এরই মধ্যে ওই নারীকে আ’টক করার পর কা’রাগারে পাঠানো হয়েছে।