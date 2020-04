নিউইয়র্ক প্রবাসীর উদ্যোগে ২ শতাধিক পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিউইয়র্ক প্রবাসীর উদ্যোগে ২ শতাধিক পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট: “আমরা কাজকে করিনা ভয়, মানবতাকে করি জয়” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে করোনা সংকট মোকাবেলায় বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার ১৩ নং নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নে করোনায় কর্মবিমুখ হতদরিদ্র দু:স্থদের মাঝে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার সকালে আমেরিকার নিউওয়ার্ক প্রবাসী হাওলাদার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মইনুল হাসান মহিদ, ফাউন্ডেশনের সভাপতি জাহানারা ইসলাম ও সাধারন সম্পাদক তৈয়বুর রহমান মিন্টুর অর্থায়নে দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে এসব ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিতরণীতে উপস্থিত ছিলেন মোরেলগঞ্জ কেজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক মাস্টার নুরুল ইসলাম তালুকদার, ৯নং ওয়ার্ডের মেম্বর আবুল কালাম হাওলাদার,ও ৮নং ওয়ার্ডের মেম্বর মিলন তালুকদার, হাফেজ আরিফ সহ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, সাবেক মেম্বর আমির আলী হাওলাদার ,শহিদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, মিজান, ইসমত জাহান লাইলী আকতার,জুয়েল,তরিকুল,জয়নাল,বাচ্ চু প্রমুখ । প্রতি প্যাকে ছিল চাল, ডাল,আলু ,পিয়াজ,তেল।##

