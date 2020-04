ফেসবুকে কুৎসা রটানোর অভিযোগে লক্ষ্মীপুরে যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক :

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে জড়িয়ে কুৎসা রটানো ও মিথ্যা তথ্য পোস্ট করে প্রচারণার মামলায় মানিক নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে লক্ষ্মীপুর থানা পুলিশ। সে পৌরসভার বাঞ্চানগরের শাহআলমের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ফেসবুকে বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্মানহানী ও বানোয়াট তথ্য প্রচার করায় রবিবার মানিক নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা নং-১০ তাং-১২/০৪/২০২০। তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৯/১ (১২/০৪/২০২০) ধারায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বিভিন্ন ফেইক ও রিয়েল আইডিতে সরকার ও বিভিন্ন ব্যক্তির নামে সম্মানহানীকর ভূয়া পোস্টকারী ও কুৎসা রটানোকারীদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার ক্রাইম আইন অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে আইন-শৃংখলা বাহিনী সারাদেশের সকলর ফেসবুক আইডিগুলো কঠোর ভাবে নজরদারী করছে বলেও জানা যায়।